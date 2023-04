Théâtre : La troupe Amithea remonte sur scène ! 21 rue de la Mairie, 21 avril 2023, La Foye-Monjault.

L’association AMITHEA vous propose une comédie rurale en 4 actes de Jérôme Dubois sur la scène de la salle Monacalis.

« Ah, la campagne, la nature, le calme, la tranquillité… Quel citadin n’a pas rêvé d’aller s’y ressourcer ? Mais tout n’est pas rose quand on se met au vert ! Surtout quand on débarque dans un trou perdu où l’on est tout sauf les bienvenus ! Et que vos seules voisines, une vieille folle et sa fille complètement givrée vous réservent un accueil particulièrement hostile. »

Dans une ambiance très détendue et cocasse, Amithéa, la troupe de théâtre locale, tentera d’entraîner le public dans un coin de France bien rural et très authentique.

PROGRAMME:

– 21 et 22 avril à 20h30.

– 23 avril à 14h30.

– 28 et 29 avril à 20h30.

Sous réservation.

Tarifs: 8.50€ / GRATUIT jusqu’à 10ans.

Source: ouest-france.fr.

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-23 . EUR.

21 rue de la Mairie Salle Monacalis

La Foye-Monjault 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The association AMITHEA proposes you a rural comedy in 4 acts of Jérôme Dubois on the stage of the Monacalis room.

« Ah, the countryside, the nature, the calm, the tranquility… What city dweller has not dreamed of going there to recharge his batteries? But not everything is rosy when you go green! Especially when you arrive in a remote area where you are anything but welcome! And your only neighbors, a crazy old woman and her crazy daughter, give you a particularly hostile welcome

In a very relaxed and comical atmosphere, Amithéa, the local theater company, will try to take the audience to a very rural and authentic corner of France.

PROGRAM:

– april 21 and 22 at 8:30 pm.

– april 23 at 2:30 pm.

– april 28 and 29 at 8:30 pm.

Under reservation.

Prices: 8.50? / FREE until 10 years old.

Source: ouest-france.fr

La asociación AMITHEA propone una comedia rural en 4 actos de Jérôme Dubois en el escenario de la sala Monacalis.

« Ah, el campo, la naturaleza, la paz y la tranquilidad… ¿Qué urbanita no ha soñado alguna vez con ir allí a recargar las pilas? Pero no todo es de color de rosa cuando uno se vuelve ecológico Sobre todo cuando llegas a un remanso donde eres todo menos bienvenido Y tus únicas vecinas, una anciana loca y su hija loca, te dan una bienvenida especialmente hostil

En un ambiente muy distendido y cómico, Amithéa, la compañía de teatro local, intentará trasladar al público a una parte muy rural y auténtica de Francia.

PROGRAMA:

– 21 y 22 de abril a las 20.30 h.

– 23 de abril a las 14.30 h.

– 28 y 29 de abril a las 20.30 h.

Bajo reserva.

Precio: 8,50? / GRATIS para menores de 10 años.

Fuente: ouest-france.fr

Der Verein AMITHEA bringt eine ländliche Komödie in vier Akten von Jérôme Dubois auf die Bühne des Monacalis-Saals.

« Ach, das Land, die Natur, die Ruhe, die Stille… Welcher Städter hat nicht schon davon geträumt, sich dort zu erholen? Aber es ist nicht alles rosig, wenn man ins Grüne fährt! Vor allem, wenn man in einem Kaff landet, in dem man alles andere als willkommen ist! Und Ihre einzigen Nachbarn, eine verrückte alte Frau und ihre verrückte Tochter, heißen Sie besonders feindselig willkommen. »

In einer sehr entspannten und komischen Atmosphäre wird Amithéa, die örtliche Theatergruppe, versuchen, das Publikum in eine sehr ländliche und authentische Ecke Frankreichs zu entführen.

PROGRAMM:

– 21. und 22. April um 20:30 Uhr.

– 23. April um 14:30 Uhr.

– 28. und 29. April um 20.30 Uhr.

Nur mit Reservierung.

Eintrittspreise: 8.50? / KOSTENLOS bis 10 Jahre.

Quelle: west-france.fr

