Lyon LA FOURMILIERE

Samedi 27 novembre, 20h30 SAROYÉ * Formé à l’initiative du musicien réunionnais Luc Moindranzé, Saroyé est le fruit de la rencontre entre deux principaux styles de musique, Rumba et Maloya (Cuba et La Réunion) dialoguent au sein d’un répertoire de compositions originales. https://www.facebook.com/Saroy%C3%A9-109478970646519/ https://www.instagram.com/saroye.music/?hl=fr *

samedi 27 novembre – 20h30 à 22h00

LA FOURMILIERE 15 rue Salomon Reinach, 69007 Lyon

