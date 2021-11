Lyon LA FOURMILIERE Métropole de Lyon ELESTRE LA FOURMILIERE Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

ELESTRE LA FOURMILIERE, 26 novembre 2021 20:30, Lyon. LA FOURMILIERE.

Vendredi 26 novembre, 20h30 ELESTRE * https://www.instagram.com/_elestre_/ *

vendredi 26 novembre – 20h30 à 23h30

* LA FOURMILIERE 15 rue Salomon Reinach, 69007 Lyon Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon Crédits :

Détails Heure : 20:30 - 23:30 Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu LA FOURMILIERE Adresse 15 rue Salomon Reinach, 69007 Lyon Ville Lyon lieuville LA FOURMILIERE Lyon