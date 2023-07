Concert : « IL MOMENTO VOCALE: Chants du XIIIe au XXIe siècle, viking, suédois, russe… « La Fourmi Rouge – Cabaret spectacles Laàs Catégories d’Évènement: Laàs

Pyrénées-Atlantiques Concert : « IL MOMENTO VOCALE: Chants du XIIIe au XXIe siècle, viking, suédois, russe… « La Fourmi Rouge – Cabaret spectacles Laàs, 16 septembre 2023, Laàs. Concert : « IL MOMENTO VOCALE: Chants du XIIIe au XXIe siècle, viking, suédois, russe… « Samedi 16 septembre, 15h30 La Fourmi Rouge – Cabaret spectacles Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 150 personnes. Il Momento vocale présente : Le voyage de l’aube.

Le chœur Il Momento Vocale vous invite au « Voyage de l'aube », dans l'Europe médiévale du nord. Les chants en langue anglaise, russe, viking, suédoise… jalonneront le voyage du jeune Fergus de Kirkwall avec quelques surprises poétiques. À découvrir en famille, sans modération !

La Fourmi Rouge – Cabaret spectacles
Chapelle romane Saint-Barthélemy, 64390 Laàs

Découvre cette chapelle du XIe siècle, restaurée en 1993 par des guides de France. Surnommées « Les Fourmis Rouges » en rapport avec leurs tenues et leurs casques rouges des danseurs(es), ce lieu est devenu une salle de spectacle. Grand parking gratuit.

