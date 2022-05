La fourmi et la cigale – contes, légendes et miracles sur les chemins de Saint Jacques. Cancon Cancon Catégories d’évènement: Cancon

Cancon Lot-et-Garonne N’en déplaise à Jean de la Fontaine, la fourmi s’est lassée d’être besogneuse.

N'en déplaise à Jean de la Fontaine, la fourmi s'est lassée d'être besogneuse.

Sur les conseils de sa voisine, cigale de son état, elle part pour Compostelle et découvre en chemin, l'eau, le vent, les nuages… et rencontre force compagnons dont un joyeux trouvère qui l'initie à l'univers des pèlerinages, non sans embûches en chemin. Spectacle présenté par Hervé Berteaux, musicien médiéviste, raconteur et écrivain accompagné selon l'humeur et l'inspiration par divers instruments dont : flûtes à bec, cornamuses, cornemuse, tympanon, harpe, percussions.

Sur les conseils de sa voisine, cigale de son état, elle part pour Compostelle et découvre en chemin, l’eau, le vent, les nuages… et rencontre force compagnons dont un joyeux trouvère qui l’initie à l’univers des pèlerinages, non sans embûches en chemin. Spectacle présenté par Hervé Berteaux, musicien médiéviste, raconteur et écrivain accompagné selon l’humeur et l’inspiration par divers instruments dont : flûtes à bec, cornamuses, cornemuse, tympanon, harpe, percussions. site web hervé berteaux

