Cet évènement est passé Exposition de photographies : Line Bøhmer Løkken « Chorégraphie avec des pommes de terre et de la farine » La Foulerie Ver Catégories d’Évènement: Manche

Ver Exposition de photographies : Line Bøhmer Løkken « Chorégraphie avec des pommes de terre et de la farine » La Foulerie Ver, 1 juillet 2023, Ver. Ver,Manche Exposition de photographies : Line Bøhmer Løkken « Chorégraphie avec des pommes de terre et de la farine »..

Vendredi 2023-07-01 fin : 2023-08-31 . .

La Foulerie

Ver 50450 Manche Normandie



Photography exhibition: Line Bøhmer Løkken « Choreography with potatoes and flour ». Exposición de fotografía: Line Bøhmer Løkken « Coreografía con patatas y harina ». Ausstellung von Fotografien : Line Bøhmer Løkken « Choreografie mit Kartoffeln und Mehl ». Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Manche, Ver Autres Lieu La Foulerie Adresse La Foulerie Ville Ver Departement Manche Lieu Ville La Foulerie Ver

La Foulerie Ver Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ver/