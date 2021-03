La Foulée du Madiran, 10 octobre 2021-10 octobre 2021, Madiran.

La Foulée du Madiran 2021-10-10 – 2021-10-10 village MADIRAN

Madiran Hautes-Pyrénées

Course, marche et rando, la Foulée du Madiran revient !

Rejoignez les 1 000 sportifs qui participent à cet évènement…

«Parcours sur chemins de terre, allées et chemins de vigne avec peu de bitume. Des ascensions successives de collines avec à chaque sommet une vue panoramique sur les Pyrénées et les vignobles du Madiranais se succèdent.

Ce rendez-vous sportif est en plein cœur de l’appellation Madiran & Pacherenc du Vic-Bilh :

– la marche de 14 kms et passage à Crouseilles.

– la rando de 8 à 10 kms passage au Château Perron .

– la course chronométré.

Programme à confirmer

