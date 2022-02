La foulée des écoles Ychoux, 15 mai 2022, Ychoux.

La foulée des écoles Ychoux

2022-05-15 – 2022-05-15

Ychoux Landes Ychoux

EUR 7 7 Venez courir ou marcher pour montrer vos talents sportifs et soutenir les projets scolaires de nos enfants.

Père/fils, mère/fille, grand-mère/fils, tonton/neveu … peu importe !

Ce même jour aura lieu la tombola (tickets en vente en avril !)

Nous terminerons par une pause apéro avec une buvette et une petit restauration rapide, pour les plus affamés et assoiffés !

La foulée des écoles, ouverte à tous, est une course pédestre en relais permettant à un parent et un enfant de participer à une compétition ensemble. Distances enfants : de 400m à 1.2kms. Distance adultes : de 2 à 5kms

+33 6 63 64 15 02

Loustics40

Ychoux

