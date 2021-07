Grignan Grignan Drôme, Grignan La Foulée de la Marquise Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

La Foulée de la Marquise 2021-07-25 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-25

Grignan

Grignan Drôme Grignan EUR 11 12 Course organisée dans le cadre de la fête votive.

Parcours de 11,5 km.

Inscriptions le jour même, certificat médical obligatoire. http://www.lafouleedelamarquise.simplesite.com/ dernière mise à jour : 2021-06-18 par

