La Foulée Braxéenne – 18ème édition

Salle des fêtes, le dimanche 26 juin à 07:00

Contraints d’annuler les éditions 2020 et 2021 eu égard à la pandémie de la Covid-19, les nouveaux membres de la Foulée Braxéenne sont toujours investis et poursuivent leur engagement dans la lutte contre la maladie. Soutenant la cause solidaire, ils ne lâchent pas du lest et organiseront la 18ème édition de l’incontournable manifestation pour combattre l’hydre de la maladie. Un programme alléchant qui se tiendra le dimanche 26 juin 2022 à Brax, avec les tant attendues courses des 5km, 11km, 18km, les marches, le tout 100% nature, 100% Bouconne. Cadre superbe pour une manifestation unique qui ravira les passionnés de sport, de défi, et tous ceux qui souhaitent apporter leur soutien à l’association ELA. Ne tardez plus et inscrivez-vous à la Foulée Braxéenne dans l’onglet “inscription” !

Inscription avant le 24 juin 2022

Courses et Marches Solidaires au profit de l’association ELA

Salle des fêtes 4 rue du Stade 31490 Brax Brax Haute-Garonne



