2023-01-18 10:00:00 – 2023-01-18 14:00:00

Autrans-Méaudre en Vercors

Isère

DERNIERE MINUTE

L’absence de manteau neigeux et les prévisions météorologiques peu optimistes ne nous permettront pas d’assurer, une bonne préparation des pistes pour offrir des compétitions de qualité en toute sécurité. contact@lafouleeblanche.com +33 4 76 95 37 37 http://www.lafouleeblanche.com/ Autrans Andrevière Autrans-Méaudre en Vercors

dernière mise à jour : 2023-01-11

