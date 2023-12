Marché de Noël de La Fouillade La Fouillade, 1 décembre 2023, La Fouillade.

La Fouillade,Aveyron

Toujours positionné le dimanche précédent Noël, il se tiendra cette année le dimanche 17 décembre dans la salle polyvalente..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie



Always held on the Sunday before Christmas, this year’s event will take place on Sunday December 17 in the multi-purpose hall.

La edición de este año, que siempre se celebra el domingo anterior a Navidad, tendrá lugar el domingo 17 de diciembre en la Sala Polivalente.

Er findet immer am Sonntag vor Weihnachten statt, dieses Jahr am Sonntag, dem 17. Dezember, in der Mehrzweckhalle.

Mise à jour le 2023-11-27 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME