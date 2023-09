Médiathèque : Ciné-goûter La Fouillade Catégories d’Évènement: Aveyron

La Fouillade Médiathèque : Ciné-goûter La Fouillade, 7 octobre 2023, La Fouillade. La Fouillade,Aveyron Ciné-goûter : « La sorcière dans les airs », film de J.Lachauer et M.Lang (+ 2 courts-métrages) 2013 / 50 minutes..

2023-10-07 fin : 2023-10-07



Ciné-goûter: « La sorcière dans les airs », film by J.Lachauer and M.Lang (+ 2 shorts) 2013 / 50 minutes. Ciné-goûter: « La sorcière dans les airs », película de J.Lachauer y M.Lang (+ 2 cortometrajes) 2013 / 50 minutos. Ciné-goûter: « La sorcière dans les airs », Film von J.Lachauer und M.Lang (+ 2 Kurzfilme) 2013 / 50 Minuten.

