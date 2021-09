Agris Agris la Fosse Mobile Agris, Charente La fosse mobile pour s’initier Agris la Fosse Mobile Agris Catégories d’évènement: Agris

La fosse Mobile est une cavité charentaise près d’Angoulème. Et oui en Vendée, nous n’avons pas de grotte d’une telle importance pour la pratique de la spéléo. Cette cavité présente toutes les caractériqtique d’une sortie sous terre, accès sur corde par un puits d’une 15 ene de metres, progression en ramping, en opposition, puis découverte du travail de la nature avec un foisonnement de concretions. Le repas chaud sera pris au fond de la grotte après 3 heures de progerssioins dans le dédale des couloirs de cette grotte formée par fantomisation. On ira voir la rivière souterraine sans nous y baigner. Le retour permettra de sortir sous la voute étoilée en début de soirée. A vos combinaisons, gants et bottes, nous vous pretons tout le reste du matériel, casque, baudrier, agrés, éclairage.

Entrée sur inscription avec participation aux frais d’hebergement

Une sortie sous terre avec tous les types de progression en spéléo. Durée 7 à 8 heures Agris la Fosse Mobile Agris Agris Charente

