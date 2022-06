La Forme d’une ville Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La Forme d’une ville Médiathèque Espace Jacques Demy, 2 juillet 2022, Nantes. 2022-07-02

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Spectacle joué et mis en scène par Eric Chartier, en partenariat avec la Maison Julien Gracq, dans le cadre de l’exposition Julien Gracq, l’œil géographique Dans son livre La Forme d’une ville, Julien Gracq décrit, avec la plume et l’expérience d’un homme de 70 ans, la ville de Nantes où il passa sept années de pensionnat. Ce texte plein d’humour et de finesse a été adapté pour en faire un spectacle-promenade qui permet aux curieux de découvrir l’âme de quelques lieux symboliques de Nantes. Médiathèque Espace Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Médiathèque Espace Jacques Demy Adresse 24 Quai de la Fosse Ville Nantes lieuville Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Departement Loire-Atlantique

Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

La Forme d’une ville Médiathèque Espace Jacques Demy 2022-07-02 was last modified: by La Forme d’une ville Médiathèque Espace Jacques Demy Médiathèque Espace Jacques Demy 2 juillet 2022 Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique