La formation d’innovation à Paris sur les approches plurielles des langues et des cultures Nitra Nitra, lundi 18 mars 2024.

La formation d’innovation à Paris sur les approches plurielles des langues et des cultures Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 18 mars – 22 avril Nitra le concours pour participer s’est fait à l’avance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T08:00:00+01:00 – 2024-03-18T20:00:00+01:00

Fin : 2024-04-22T08:00:00+02:00 – 2024-04-22T08:30:00+02:00

La formation d’innovation sur les approches plurielles des langues et des cultures, sur le plurilinguisme, l’intercompréhension entre les langues parentes, la politique linguistique en Europe avec les professeurs des universités de l’Université Sorbonne à Paris comme par exempleprof. em. JeanéClaude Beacco se tiendra dans les locaux de l’Observatoire Européeen pour le Plurilinguisme et est coorganisée par cette institution qui invite les participantes au projet Erasmus plus SK 2022-2-SK01-KA122-SCH-000095283 With Education to Plurilingualism à passer des moments dans plusieurs institutions européennes de grande importance comme La Cité internationale de la langue française Villers-Cotterêts ou France Education International. Le projet Erasmus plus est le frut du travail de l’Association slovaque des professeurs de français, siège à Nitra, Slovaquie.

Nitra Nitra Nitra okres Nitra Région de Nitra

formation innovations