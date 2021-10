La Formation continue en santé de l’Université Paris-Saclay s’expose au salon SantExpo Paris, 8 novembre 2021, Paris.

du lundi 8 novembre au mercredi 10 novembre à Paris

### Présente pour la première fois au salon international de la santé et de l’innovation, SantExpo, l’Université Paris-Saclay présentera son offre de formation continue dans le domaine de la santé. **Du 8 au 10 novembre 2021, les facultés de médecine, pharmacie, sciences et sciences du sport, renseigneront les visiteurs sur la diversité de formations proposées, diplômantes ou qualifiantes, allant de la santé publique aux nanotechnologies appliquées à la santé.** L’Université Paris-Saclay propose un large éventail de formations pour accompagner les professionnels à relever les défis de la santé d’aujourd’hui et demain. Environ 2500 stagiaires sont accueillis chaque année, représentant plus de 28 métiers de santé différentes. L’Université bénéficie de la qualité reconnue de ses enseignements, adossés à des laboratoires de recherche au rayonnement international, attesté par son rang de 13e université mondiale et 1re en Europe continentale dans le classement de Shanghai (2021) . Homologués depuis 2017, les services de l’Université Paris-Saclay sont également concepteurs et programmateurs d’actions et Organisme DPC (ODPC#99A2). De plus, l’Université Paris-Saclay est en cours de certification Qualiopi de son offre de formation continue diplômante et qualifiante. Créé par la Fédération Hospitalière de France, **SANTEXPO se tient du 8 au 10 novembre 2021, à Paris expo, Porte de Versailles (75015), hall 1.** _____________________________________________________________ ### L’Université Paris-Saclay est présente dans l’espace « Village Conseil & Formation » et participera à l’Agora E-Santé le mercredi 10 novembre de 11h15 à 12h00 avec deux conférences portant sur les sujets : **- des Méthodes innovantes d’enseignement (simulation en santé)** _par Dr Philippe Roulleau/ LabforSims_ **- de la présentation du Diplôme Inter-Universitaires de Néphropathologie utilisant la technique des lames virtuelles numériques** _par le Pr Sophie Ferlicot_ _____________________________________________________________ **En savoir plus** – sur SANTEXPO : [[www.santexpo.com](www.santexpo.com)](www.santexpo.com) Télécharger une invitation gratuite : [[https://www.santexpo.com/infos-pratiques/obtenez-badge-visiteur/](https://www.santexpo.com/infos-pratiques/obtenez-badge-visiteur/)](https://www.santexpo.com/infos-pratiques/obtenez-badge-visiteur/) – sur l’offre de formation continue en santé de l’Université Paris-Saclay : [https://www.medecine.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/2021-05/Livret-FC-sante_web.pdf](https://www.medecine.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/2021-05/Livret-FC-sante_web.pdf)

