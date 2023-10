D’un Monde à l’Autre La Forgerie, Wassy Wassy, 30 mars 2024, Wassy.

D’un Monde à l’Autre Samedi 30 mars 2024, 17h00 La Forgerie, Wassy de 5 à 11€

À VOIR EN FAMILLE À PARTIR DE 5 ANS QUAND LE THÉÂTRE S’EMPARE

DE LA QUESTION DES RELATIONS PARENT/ENFANT

Composé comme un poème visuel, D’un monde à l’autre est une suite de tableaux drôles, oniriques et tragiques. Proche des comédiens, le spectateur entre dans un univers de tissus et de papier mêlant acteurs et marionnettes. Un conte moderne qui suscite la réflexion à travers un théâtre d’images et d’émotions.

Cette proposition artistique offre un espace de réflexion et d’échange sur les relations parents et enfants.

Que signifie le mot « éduquer » ? Quel est le langage de l’enfant, comment dialoguer avec lui ? Comment accompagner au mieux son enfant en constante mutation ? D’où nous viennent nos valeurs, nos principes éducatifs ? Sommes-nous dans la reproduction ou au contraire en réaction à ce que nous avons reçu ?

Loin d’être moralisateur, ce moment partagé propose un décryptage des différents langages : celui de l’adulte et celui de l’enfant.

Un débat vous est proposé à l’issue de la représentation avec Arnaud Deroo, éducateur de jeunes enfants, psychanalyste et formateur.

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE

Marie Liagre

AVEC

Gaëlle Fraysse Willy Claeyssens et Amélie Roman

LUMIÈRES ET CONSTRUCTION

Sylvain Liagre

COMPOSITEUR MUSIQUE

Maxence Vandevelde

MARIONNETTE

Pierre Dupont

COSTUMES

Catherine Lefebvre

Billetterie :

Site des 3 Scènes

Guichet des Fuseaux

À la médiathèque de Wassy

Sur place avant l’entrée en salle

La Forgerie, Wassy 23 place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/LaForgerie/;https://www.instagram.com/laforgeriewassy/;https://twitter.com/LaForgerieWassy [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l’instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d’abriter également les jeux sportifs ou l’éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d’un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d’être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants.

Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma.

A noter : il est possible de louer La Forgerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-30T17:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

2024-03-30T17:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Saison Culturelle