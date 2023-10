Mes Copains d’abord [théâtre] La Forgerie Wassy, 2 février 2024, Wassy.

Mes Copains d’abord [théâtre] Vendredi 2 février 2024, 20h30 La Forgerie De 9 à 19€

Pour préserver leur amitié, cinq amis d’enfance se sont fait la promesse de se revoir tous les dix ans.

Cette année, les retrouvailles ont lieu chez Samuel, devenu l’un des patrons les plus puissants du monde dans le secteur de l’intelligence artificielle.

Il leur a réservé une surprise de taille, un petit jeu à l’issue duquel il cèdera son fauteuil et sa fortune au vainqueur. La règle est simple : chacun devra convaincre tous les autres qu’il est le meilleur et un gagnant sera élu à l’unanimité.

Cette soirée inoubliable mettra leur amitié à rude épreuve, avant de prendre une tournure particulièrement inattendue…

AUTEUR

Joseph Gallet, Pascal Rocher

AVEC EN ALTERNANCE

Kim Schwarck

Nathalie Tassera

Joseph Gallet

Christophe Truchi

Jane Resmond

Sébastien Perez

Nicolas Bresteau

Jessica Berthe Godart

Fabienne Louin

METTEUR EN SCÈNE

Anne Bouvier,

Assistée de Joris Donnadieu

La Forgerie 23 place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l'instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d'abriter également les jeux sportifs ou l'éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d'un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d'être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants.

Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma.

A noter : il est possible de louer La Forgerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

Saison Culturelle