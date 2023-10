La Délicatesse [théâtre] La Forgerie Wassy, 24 janvier 2024, Wassy.

Au départ…, c’est une histoire d’amour « évidente » : Nathalie et François sont heureux, ils s’aiment. Ils ont la vie devant eux.

Mais, un jour François décède brutalement dans un accident. Comme on se perd soi-même après un drame, s’ensuit pour Nathalie une longue traversée du désert. Son cœur devient une forteresse, sa vie une routine sans âme. Elle va devoir réapprendre à vivre, presque malgré elle.

À la fin…, c’est une rencontre improbable avec Markus, un homme simple, délicat mais bien loin des canons de beauté. Une nouvelle histoire commence, un amour qui ne cherche plus un idéal et accepte la vie avec ses cicatrices…pour inventer le bonheur, avec délicatesse.

Un texte rare, léger et spirituel, profondément humain. Une caresse, un murmure, une notice presque invisible, pour apprendre à vivre.

DIFFUSION : ARTISTIC SCENIC

D’APRÈS LE ROMAN DE

David Foenkinos

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE

Thierry Surace

MUSIQUES

Julien Gelas (création originale)

AVEC

Jean Franco

Molière 2020 Second Rôle Masculin

Sélène Assaf

Jérôme Schoof

Billetterie :

Site des 3 Scènes

Guichet des Fuseaux

À la médiathèque de Wassy

Sur place avant l’entrée en salle

La Forgerie 23 place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l'instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d'abriter également les jeux sportifs ou l'éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d'un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d'être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants.

Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma.

A noter : il est possible de louer La Forgerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Saison Culturelle