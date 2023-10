Augustin Pirate du Nouveau Monde [jeune public] La Forgerie Wassy, 16 décembre 2023, Wassy.

À PARTIR DE 3 ANS

Augustin Pirate du Nouveau Monde, levez l’ancre pour le nouvel épisode des aventures du plus célèbre des pirates chasseurs d’épices.

Parti pour le Nouveau Monde, Augustin embarque ses moussaillons – les enfants du public – dans une trépidante chasse au trésor par-delà le Cap Horn et la jungle amazonienne.

Évitant les boulets de canon, bravant tous les obstacles, notre fier équipage va découvrir des épices aux parfums enivrants : café, vanille et… cacao, que les moussaillons pourront sentir en direct !

Princesse maya, toucans farceurs, tortues géantes et diseuses de bonne aventure : qui aidera Augustin et les enfants du public à surmonter les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, plein de malice et d’imagination ?

TEXTE, MUSIQUES ET MISE EN SCÈNE

Marc Wolters

COMÉDIEN (EN ALTERNANCE)

Julien Large, Tullio Cipriano, Nicolas Guillemot, Marc Wolters

Billetterie :

Site des 3 Scènes

Guichet des Fuseaux

À la médiathèque de Wassy

Sur place avant l’entrée en salle

La Forgerie 23 place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/LaForgerie/;https://www.instagram.com/laforgeriewassy/;https://twitter.com/LaForgerieWassy [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l’instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d’abriter également les jeux sportifs ou l’éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d’un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d’être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants.

Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma.

A noter : il est possible de louer La Forgerie.

