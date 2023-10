L’Eau de Vie [spectacle musical] La Forgerie Wassy, 11 novembre 2023, Wassy.

L'Eau de Vie [spectacle musical] 11 et 12 novembre La Forgerie 15€

Après Vian de A à Z, les Griottes reviennent sur scène avec un nouveau directeur musical, un nouveau metteur en scène et un nouveau spectacle.

UNE ODE À LA VIE

« A l’échelle cosmique l’eau est plus rare que l’or ». HUBERT REEVES

L’Eau comme source de vie. L’Eau comme première ressource énergétique. L’Eau comme un besoin primaire. L’Eau qui coule, qui ruisselle, qui éclabousse, qui hydrate, qui rafraîchit, qui désaltère. Le verre d’Eau qu’on offre à celle ou celui qui voyage. L’Eau est de tous les partages.

Elle est notre quotidien mais aussi l’exception dans notre univers. Une balade au fil de l’Eau. Celle qui fait rire, qui inquiète, qui émerveille. Une promenade sur notre planète bleue.

Le point de départ du nouveau projet intitulé “L’Eau de Vie” : « Ça coule de source ! On reprend les Quatre saisons de Vivaldi, mais d’une façon originale. » LE JOURNAL DE LA HAUTE-MARNE

ENSEMBLE VOCAL LES GRIOTTES

16 chanteuses/chanteurs

CHEF DE CHŒUR ET ARRANGEMENTS

Vincent Bardin

MISE EN SCÈNE

Raynald Flory

MUSICIENS

Vincent Bardin, piano, guitare.

Michel Radel, basse.

Yves Tramoy, batterie.

SONORISATEUR

Evan Godefroy

RÉPÉTITEUR

Hervé Sébire

Billetterie :

Guichet des Fuseaux

À la médiathèque de Wassy

Sur place avant l’entrée en salle

Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma.

A noter : il est possible de louer La Forgerie.

