Les Fourberies de Scapin [théâtre] La Forgerie Wassy, 17 octobre 2023, Wassy.

Les Fourberies de Scapin [théâtre] Mardi 17 octobre, 20h30 La Forgerie De 5 à 11€

À partir de 8 ans.

Scapin mène la danse entouré de personnages tous plus excentriques les uns que les autres. Travestissement, mensonges, séduction, vengeance, Molière emprunte à ses cousins italiens toutes les ficelles de la comédie en y mêlant son génie.

En l’absence de leurs pères partis en voyage, Octave, fils d’Argante, s’est épris de Hyacinte, jeune fille pauvre et de naissance inconnue qu’il vient d’épouser, tandis que Léandre, fils de Géronte, est tombé amoureux de Zerbinette. Argante revient en ville pour marier son fils. Aucune de ces liaisons n’était planifiée par les pères.

Terrifiés par le retour de leurs pères respectifs, Octave et Léandre vont demander de l’aide à Scapin, le valet de Léandre. Ce dernier, par différentes fourberies, tente d’arriver à ses fins et de satisfaire Octave et Léandre. Mais malheureusement, tout se retournera contre lui lorsque les personnages comprendront enfin la nature fourbe de notre cher Scapin.

« À l’origine formé aux techniques du théâtre de tréteaux, Anthony Magnier utilise l’énergie spécifique de cette école, mais aussi sa maîtrise de l’improvisation théâtrale, pour penser avec singularité la restitution des textes classiques et la direction d’acteurs, puis établir un rapport étroit avec le public. » SCENEWEB.FR

DE MOLIÈRE PAR

la Compagnie Viva

MISE EN SCÈNE

Anthony Magnier

AVEC

Elisa Benizio

Bérénice Coudy

Mathieu Hornuss

Anthony Magnier

Ronan Rivière

Antoine Richard

Billetterie :

Site des 3 Scènes

Guichet des Fuseaux

À la médiathèque de Wassy

Sur place avant l’entrée en salle

La Forgerie 23 place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/LaForgerie/;https://www.instagram.com/laforgeriewassy/;https://twitter.com/LaForgerieWassy [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l’instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d’abriter également les jeux sportifs ou l’éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d’un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d’être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants.

Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma.

A noter : il est possible de louer La Forgerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T20:30:00+02:00 – 2023-10-17T22:30:00+02:00

2023-10-17T20:30:00+02:00 – 2023-10-17T22:30:00+02:00

Saison Culturelle