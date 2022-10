Fables [jeune public] La Forgerie, 4 mai 2023, Wassy.

Fables [jeune public] 4 – 6 mai 2023 La Forgerie

2€ et 5€

D’après Jean de la Fontaine handicap moteur mi

La Forgerie 23 place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/LaForgerie/;https://www.instagram.com/laforgeriewassy/;https://twitter.com/LaForgerieWassy Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l’instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d’abriter également les jeux sportifs ou l’éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d’un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d’être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants. Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma. A noter : il est possible de louer La Forgerie.

Au beau milieu de ce qui semble un ramassis fortuit de rebuts, deux comédiens font défiler sous nos yeux toute une clique d’animaux curieusement humains.

D’un journal, d’un carton ou d’un sac en plastique, ils font surgir toute une galerie cocasse et étonnante où chaque personnage cache un animal et chaque animal… un homme.

Ils donnent corps et voix tantôt à l’âne, tantôt au lion, tantôt au chien et tantôt au loup.

Ils nous guident en équilibristes à travers des histoires patiemment agencées, parmi des êtres qui nous ressemblent à s’y méprendre.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T10:00:00+02:00

2023-05-06T16:30:00+02:00