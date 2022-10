Luis de la Carrasca [musique/danse] La Forgerie, 7 avril 2023, Wassy.

Luis de la Carrasca [musique/danse] Vendredi 7 avril 2023, 20h30 La Forgerie

De 5€ à 11€

La Forgerie 23 place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/LaForgerie/;https://www.instagram.com/laforgeriewassy/;https://twitter.com/LaForgerieWassy Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l’instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d’abriter également les jeux sportifs ou l’éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d’un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d’être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants. Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma. A noter : il est possible de louer La Forgerie.

Nouveau spectacle issu de son dernier album éponyme (A. Andalouse Alhambra/Inouïe Distribution)

Andalou de Grenade, Luis de la Carrasca est l’une des références dans le monde flamenco. Autodidacte, il a hérité du don de ses ancêtres pour « el Cante ».

Gharnata veut dire Granada en arabe. Étant Grenadin, Luis de la Carrasca est conscient de l’héritage laissé par cette extraordinaire civilisation lors de son apogée. Dans ce nouveau spectacle, Luis de la Carrasca est entouré de 5 musiciens habités et d’une envoûtante danseuse.

Ses paroles font référence aux valeurs indispensables à l’humanité. Il a ressenti la nécessité d’aborder nos racines qui nous guident vers le futur, et rend aussi hommage aux génies universels que sont García Lorca, Machado et le grand Bizet. Il désire partager avec le public sa manière d’aborder le Flamenco. Un patrimoine inoubliable !



