Légum’Sec [jeune public] Mercredi 5 avril 2023, 09h30, 10h45 La Forgerie

2€ et 5€

Fantaisie sensorielle avec petites graines et légumes secs. handicap moteur mi

La Forgerie 23 place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/LaForgerie/;https://www.instagram.com/laforgeriewassy/;https://twitter.com/LaForgerieWassy Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l’instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d’abriter également les jeux sportifs ou l’éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d’un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d’être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants. Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma. A noter : il est possible de louer La Forgerie.

Pour yeux, oreilles et petits doigts tout neufs, dès 3 mois… Tout près des tout, tout petits, pour intimement partager cette aventure, Légum’Sec est une plage de sons et de couleurs, une mise en scène où les acteurs sont des légumes secs familiers ou étranges, minuscules et géants… C’est donner à voir et à entendre, à toucher et à sentir dans un univers couleur nature où l’on prend le temps de la découverte.

Entre ombre et lumière, des lentilles virevoltantes, coloquintes géantes, haricots espiègles courent, sautent, jouent, se cachent, se mélangent, se devinent …

Légum’Sec, c’est un jeu de petites graines de légumes pour des petites graines d’hommes…



