De 5€ à 11€

Ce nouvel opus promet surprises, humour et émerveillements. handicap moteur mi

La Forgerie 23 place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est

Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l'instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d'abriter également les jeux sportifs ou l'éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d'un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d'être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants. Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d'actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma. A noter : il est possible de louer La Forgerie.

Romanesque ou loufoque, chaque numéro puise tour à tour dans l’énergie communicative de l’euphorie, de la mélancolie et de l’autodérision, pour allier le beau au décalé dans la poésie absurde qui est la touche de cette folle tribu.

Des acrobates des notes et des mots, des magiciens, du cirque, des musiciens, des histoires… Une famille d’artistes éclectiques dont les contraires s’accordent et créent l’harmonie.

Toujours aussi fantasque et corrosive, la chanteuse madrilène Maria Dolores est accompagnée de l’irrésistible Cloé Horry, pétillante vocaliste éclatante, et d’Heejin Diamond, artiste de cirque émérite, étrange et impressionnante. Jean-Jacques, son assistant, est propulsé sur scène par la Diva et devient Jacky Jack. Enthousiaste et décontracté, Immo surprend de nouveau par ses talents improbables… Impossible ! Le batteur facétieux est multi-instrumentiste tandis que Yanowski, magistral interprète à la voix puissante révèle, lui aussi, d’inimaginables facettes.

Il retrouve son acolyte Fred Parker qui, dans l’agitation, tient la mesure au piano, avec son flegme légendaire



