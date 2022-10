Chroniques d’un Escargot [jeune public] La Forgerie, 9 février 2023, Wassy.

Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l'instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d'abriter également les jeux sportifs ou l'éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d'un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d'être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants. Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d'actions culturelles de proximité.

Seul en scène, poétique et tout public, cette pièce traverse les souvenirs d’un enfant rêveur, à l’aide d’extraits de films de son acteur préféré, de vinyles de jazz, et d’un bilboquet. Louis est un enfant qui adore les histoires. Depuis qu’il est petit, son papy lui en raconte tout un tas. Seul dans le grenier, son endroit de jeu préféré, Louis rêve d’aventures. Il nous parle de son meilleur copain, de son instituteur, de son papy, de son amoureuse, de son escargot… Car oui, Louis adore les histoires, mais aussi les escargots.

Thomas Gendronneau, le metteur en scène, confie qu’au-delà de la question du deuil, il a aussi voulu parler de transmission, de rêve, de voyage, de musique, d’amour et d’amitié. Pour ce petit garçon, rien n’est plus important que ce que lui raconte son grand-père. À partir de ces histoires qu’il lui transmet, bien installé dans un grenier chaleureux, Louis grandit, apprend à vivre et à aimer.



