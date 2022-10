De Quoi Je Me Mêle [théâtre] La Forgerie Wassy Catégories d’évènement: Haute-Marne

03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/LaForgerie/;https://www.instagram.com/laforgeriewassy/;https://twitter.com/LaForgerieWassy Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l’instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d’abriter également les jeux sportifs ou l’éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d’un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d’être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants. Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma. A noter : il est possible de louer La Forgerie. UNE COMÉDIE DE

Pascal Rocher et Joseph Gallet AVEC

Pascal Rocher ou Arnaud Joyet ou Alexandre Guilbaut, Joseph Gallet ou Erwan Orain ou Jeff Dias, Nathalie Tassera ou Joyce Franrenet ou Carine Ribert MISE EN SCÈNE

Catherine Marchal Si vous avez aimé Dîner de Famille la saison dernière, cette pièce de Pascal Rocher et Joseph Gallet devrait vous plaire ! Pour sauver leur mariage, Marion et Mathieu ont une idée originale : revivre dans les moindres détails le week-end où ils sont tombés amoureux. Pour cela, ils relouent la maison dans laquelle ils se sont rencontrés, mais en arrivant, ils découvrent qu’elle est déjà occupée par Pierre, écrivain dépressif venu s’isoler pour écrire un livre sur les bienfaits du divorce. La cohabitation promet d’être explosive !

