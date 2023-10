Théâtre « Pezhioù-c’hoari farsus » – Strollad Ar Vro Bagan La Forge Plouvien Catégories d’Évènement: Finistère

Plouvien Théâtre « Pezhioù-c’hoari farsus » – Strollad Ar Vro Bagan La Forge Plouvien, 22 octobre 2023, Plouvien. Théâtre « Pezhioù-c’hoari farsus » – Strollad Ar Vro Bagan Dimanche 22 octobre, 15h00 La Forge 13€, 10€, 5€ Un aotrou rivinet (Un seigneur ruiné) Tin ar Julod a été très riche et très puissant autrefois. Le voilà ruiné après une vie de ripaille. Mais il a décidé de devenir riche à nouveau. Pour cela il faut qu’il se procure d’abord un beau costume. Comment faire ? Ar c’hoant dimeziñ (L’envie de se marier) Mari Plouzenn se trouve plutôt belle. Elle s’étonne qu’aucun garçon ne lui fasse la cour. Aussi vient-elle consulter un médecin spécialisé dans les affaires de couple. Ur pred marc’had-mat (Un repas bon marché) Durée : 1h30 La Forge rue de la libération 29860 Plouvien Plouvien 29860 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 04 50 06 »}, {« type »: « email », « value »: « arvrobagan@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

