Vendredi 26 novembre, 20h30 LITTLE TOM – ONE MAN BAND * Avec son projet solo « one-man-band », son registre relève du folk-blues. Avec sa stomp au pied il peut jouer des blues hargneux un peu rentre dedans, mais aussi du picking et des mélodies folks un peu plus calmes. https://www.facebook.com/LittleTomNantes *

vendredi 26 novembre – 20h30 à 22h00

* LA FORGE 43 rue Gambetta, 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Crédits :

