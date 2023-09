Un village artisan vous montre ses savoir-faire La Forge Moderne Pau, 16 septembre 2023, Pau.

Un village artisan vous montre ses savoir-faire 16 et 17 septembre La Forge Moderne Gratuit. Sur inscription.

La visite aura pour objectif de mettre en lumière le seul cadre qui unit tous les acteurs du village artisan, où tous ont un savoir-faire pour des productions uniques. Après l’accueil des participants et un historique du quartier jusqu’au renouveau actuel, profitez de la visite des ateliers avec ceux qui les font vivre, pour parler de leur savoir-faire et de sa transmission, qui devient de plus en plus importante.

La Forge Moderne 19 avenue Gaston Lacoste, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 27 27 08 »}] La Forge Moderne est un village artisan situé à Pau, dans un ancien quartier industriel du bas de la ville. Un espace de transition entre la ville et la nature où coule une rivière. 16 locaux abritent des artisans à l’année. Comme tout village, il s’anime sur des moments festifs qui mettent en avant nos valeurs et mêle les univers culturels.

