Honfleur Levez les yeux ! Féérie de la Forge, un monde habité par l’imaginaire La Forge – maison d’artiste Honfleur, 15 septembre 2023, Honfleur. Levez les yeux ! Féérie de la Forge, un monde habité par l’imaginaire Vendredi 15 septembre, 10h00, 13h00 La Forge – maison d’artiste Groupes de 10 enfants env, prévoir carnets à dessins, supports, crayons et/ou feutres. Visite animée par l’artiste plasticienne Florence Marie. Par groupe d’environ 10 enfants, les élèves découvriront la Forge un lieu féérique, unique et atypique dans Honfleur. La visite sera assurée par l’artiste plasticienne qui y travaille et en est la créatrice. Pendant ce temps les autres élèves dessineront afin de faire travailler leur imaginaire à partir du lieu dans lequel ils se trouvent… La Forge – maison d’artiste 25 rue de la Foulerie, 14600 Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/feerie-de-la-forge-2342 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Calvados, Honfleur Autres Lieu La Forge - maison d'artiste Adresse 25 rue de la Foulerie, 14600 Honfleur Ville Honfleur Departement Calvados Age min 7 Age max 10

