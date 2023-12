CHRISTOPHE WILLEM LA FORGE Le Chambon Feugerolles, 14 février 2024, Le Chambon Feugerolles.

Il y a des albums qu’on attend plus que d’autres. C’est le cas du petit dernier de Christophe Willem. Cinq albums, une reconnaissance de la critique et du public, des tournées à guichets fermés, des dates uniques et insolites dans des lieux magiques avec son aventure « Les Nuits Paraît-il » ou encore « Christophe Willem campe aux Étoiles »…15 ans après sa victoire à « Nouvelle Star », Christophe Willem revient avec un nouvel album.Sa force ? L’instantanéité avec toute l’énergie positive et solaire contagieuse que Christophe Willem a toujours préservée… Sauf que là il y a un « truc » en plus. Une notion de plaisir surdimensionnée, l’envie et le besoin de faire du bien, de regarder droit devant et de profiter un peu plus de chaque instant. Ne pas se prendre la tête, juste se laisser porter, sourire, et se détendre.

Tarif : 32.20 – 36.20 euros.

Début : 2024-02-14 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA FORGE Rue de la Republique 42500 Le Chambon Feugerolles 42