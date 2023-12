TAIRO AND THE FAMILY BAND LA FORGE Le Chambon Feugerolles, 27 janvier 2024, Le Chambon Feugerolles.

A la grande époque du ragga parisien, sa carrière a décollé quand Akhenaton l’a recruté pour la bande originale de Taxi 2. Il sera ensuite exposé aux oreilles du plus grand nombre avec le tube « Elle Veut » extrait de la compilation « Dis leur de ragga ».Taïro revient en force avec un double album et une volonté féroce de retrouver enfin son public en chair et en os !D’ondes caribéennes en ballade, de beats drill en contretemps jamaïcain, la production est résolument moderne, aérienne et terriblement efficace.1ère partie : NakSooKhawCe second album est un véritable tournant artistique du groupe NakSooKhaw, un virage à 90°, affirmant un style résolument plus rock où le rap de Méca trouve sa place, rappelant ainsi le son des années 90 où se mélangent rap, funk, rock ou métal. On sent les influences de groupes comme Rage Against The Machine ou Red Hot Chili Peppers, mais NakSooKhaw arrive à garder une identité propre et ne s’enferme pas dans des clichés.

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:30

LA FORGE Rue de la Republique 42500 Le Chambon Feugerolles 42