La Forge à Valprivas

Samedi 16 septembre, 14h00

la forge le Bourg Valprivas

Portes ouvertes samedi 16 septembre 2023 de 14h à 19h – visite commentée de l'atelier, histoires, mémoires et anecdotes, les contes du forgeron.

la forge le Bourg Valprivas
43210 valprivas
Valprivas
43210
Haute-Loire
Auvergne-Rhône-Alpes

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

