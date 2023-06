La Forge Gourmande La Forge Lachapelle-Auzac, 12 juin 2023, Lachapelle-Auzac.

Lachapelle-Auzac,Lot

Bienvenue à la Forge Gourmande! Notre exploitation familiale située sur le Causse, à Lachapelle Auzac, se trouve en Vallée de la Dordogne. Depuis 4 générations, nous élevons des brebis de la race Caussenarde. Dès les premiers beaux jours, elles parcourent nos prairies. Nous avons privilégié cette race de brebis rustique et locale pour la production d’agneau fermier du Quercy.

En 1998, nous avons développé une activité de production de canards gras à la ferme. Soucieux de préserver la tradition, nous respectons les cycles de production naturels des animaux. Nos recettes sont issues du savoir-faire de nos grands-mères pour vous proposer des produits authentiques. L’été, nous proposons des casse-croûtes fermiers et les vendredis matins des randonnées gourmandes en toute convivialité.

Vendredi à 09:00:00 ; fin : . EUR.

La Forge

Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie



Visit the farm. Foie gras, pâtés, confits. Open all year round

¡Bienvenido a La Forge Gourmande! Nuestra granja familiar está situada en el Causse, en Lachapelle Auzac, en el valle del Dordoña. Desde hace 4 generaciones, criamos ovejas Caussenarde. En cuanto hace buen tiempo, recorren nuestros prados. Hemos privilegiado esta raza de oveja rústica y local para la producción del cordero de granja de Quercy.

En 1998, desarrollamos una actividad de producción de patos gordos en la granja. Preocupados por preservar la tradición, respetamos los ciclos naturales de producción de los animales. Nuestras recetas se basan en el saber hacer de nuestras abuelas para ofrecerle productos auténticos. En verano, ofrecemos aperitivos en la granja y, los viernes por la mañana, paseos gastronómicos en un ambiente agradable

Willkommen in La Forge Gourmande! Unser Familienbetrieb befindet sich auf dem Causse, in Lachapelle Auzac, im Tal der Dordogne. Seit vier Generationen züchten wir Schafe der Rasse Caussenarde. Sobald die ersten schönen Tage kommen, streifen sie über unsere Wiesen. Wir haben diese rustikale und lokale Schafrasse für die Produktion von « Agneau fermier du Quercy » bevorzugt.

Im Jahr 1998 haben wir die Produktion von Stopfenten auf unserem Hof ausgebaut. Da wir die Tradition bewahren wollen, halten wir uns an die natürlichen Produktionszyklen der Tiere. Unsere Rezepte stammen aus dem Know-how unserer Großmütter, um Ihnen authentische Produkte anbieten zu können. Im Sommer bieten wir Imbisse vom Bauernhof und freitags vormittags Feinschmeckerwanderungen in geselliger Runde an

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Vallée de la Dordogne