Ciné-pop corn : Spécial Tim Burton La Forge Harfleur, samedi 20 avril 2024.

Harfleur Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 16:00:00

fin : 2024-04-20

Plongez le temps d’une soirée dans l’univers de l’incroyable Tim Burton !

Dès 16h : Avec votre plus beau costume digne de l’univers du réalisateur, entrez dans le monde de Charlie et la Chocolaterie, Beetlejuice, mais aussi Alice aux pays des merveilles, et autres films cultes de Burton.

Au programme : concours de costumes, stand photo avec AD CLic Studio dans les décors, ateliers bricolages pour les enfants, quiz, doublage de scènes cultes des films, expositions, dégustation de thé, café, bonbons et fontaines de chocolats ! Et autres surprises… !

Le tout dans un décor conçu par Bonheur and Caux.

Horaires des films :

17h30 : Charlie et la chocolaterie (2005)

20h30 : Beetlejuice (1988)

Possibilité de goûter et dîner sur place avec la buvette de la Maison Guéroult.

Informations au 02 35 13 30 09.

La Forge Rue Frédéric Chopin

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie