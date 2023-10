Thé dansant de Noël La Forge Harfleur, 21 décembre 2023, Harfleur.

Harfleur,Seine-Maritime

Après les enfants, place aux plus grands pour un thé dansant de Noel animé par Sabrina et Freddy Friant. Dans une ambiance festive, venez danser au rythme de leur répertoire varié passant de la valse au madison, à de la musique plus actuelle ! L’association Les Voitures rétro d’Harfleur vous proposera une buvette et une petite restauration sucrée sur place..

2023-12-21 15:00:00 fin : 2023-12-21 18:00:00. .

La Forge Rue Frédéric Chopin

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



After the children, it’s time for the grown-ups to enjoy a Christmas tea dance hosted by Sabrina and Freddy Friant. In a festive atmosphere, come and dance to the rhythm of their varied repertoire, ranging from waltz and madison to more contemporary music! The association Les Voitures rétro d?Harfleur will be serving refreshments and snacks on site.

Después de los niños, es hora de que los mayores disfruten de un baile de té navideño dirigido por Sabrina y Freddy Friant. En un ambiente festivo, venga a bailar al ritmo de su variado repertorio, desde valses a madison, pasando por música más contemporánea La asociación Les Voitures Retro d’Harfleur servirá refrescos y tentempiés in situ.

Nach den Kindern kommen nun die Großen zu einem Weihnachtstanztee, der von Sabrina und Freddy Friant moderiert wird. In einer festlichen Atmosphäre können Sie zu ihrem abwechslungsreichen Repertoire tanzen, das von Walzer über Madison bis hin zu aktueller Musik reicht! Der Verein Les Voitures rétro d’Harfleur bietet Ihnen einen Imbiss und kleine süße Speisen an.

Mise à jour le 2023-10-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche