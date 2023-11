Exposition : « La moufle de Maurice le pain d’épices » La Forge Harfleur, 1 décembre 2023, Harfleur.

Harfleur,Seine-Maritime

Une histoire en vitrine, en attendant Noël (à découvrir de l’extérieur), inspirée du célèbre conte La moufle à retrouver dans les albums de la bibliothèque Elsa Triolet.

Gratuit pour tous

Informations au 02 35 13 30 09.

Vendredi 2023-12-01 fin : 2024-01-05

La Forge Rue Frédéric Chopin

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



A story in the window, waiting for Christmas (to be discovered from the outside), inspired by the famous tale La moufle, to be found in the albums in the Elsa Triolet library.

Free for all

Information on 02 35 13 30 09

Un cuento en el escaparate, a la espera de la Navidad (a descubrir desde el exterior), inspirado en el famoso cuento de La moufle (la manopla), que se encuentra en los álbumes de la biblioteca Elsa Triolet.

Gratis para todos

Información en el 02 35 13 30 09

Eine Geschichte im Schaufenster, die auf Weihnachten wartet (von außen zu entdecken), inspiriert von dem berühmten Märchen La moufle, das in den Alben der Bibliothek Elsa Triolet zu finden ist.

Kostenlos für alle

Informationen unter 02 35 13 30 09

