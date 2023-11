Expo-vente : Artisans du monde La Forge Harfleur, 25 novembre 2023, Harfleur.

Harfleur,Seine-Maritime

Les membres de l’association Artisans du monde sont fiers de vous inviter à leur exposition-vente annuelle. Grâce à l’espace offert par La Forge, l’association peut proposer au public des articles plus nombreux et plus variés que ceux habituellement disponibles dans la boutique de la rue Gambetta.

Sacs en cuir, bijoux, objets de décoration, vaisselle, belles bougies, peluches, jouets en bois, écharpes et étoles, tissus, arbres de vie, chocolats, fruits secs, céréales d’ailleurs, thés et cafés… : les producteurs travaillent dans le respect de l’environnement et leurs produits sont bio.

« C’est la vie d’artisans et d’agriculteurs réunis en coopératives en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie que nous défendons en faisant une place aux produits du commerce équitable dans nos achats. Cette organisation leur permet de rester dans leurs villages, dans leurs pays, d’y vivre de leur travail, de garder leurs langues et leurs cultures, d’y élever leurs enfants. C’est la chance d’avoir une vie décente pour des milliers de familles dans le monde. »

« Autres échanges, autre monde » : c’est le mot d’ordre qui résume l’action d’Artisans du Monde, indiquant qu’un autre commerce, plus juste, plus équitable, doit se développer entre pays riches et pays pauvres.

Samedi 25 et dimanche 26 novembre – De 10h à 18h30.

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:30:00. .

La Forge Rue Frédéric Chopin

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



The members of the Artisans du monde association are proud to invite you to their annual exhibition-sale. Thanks to the space offered by La Forge, the association is able to offer the public more and more varied items than are usually available in the rue Gambetta store.

Leather bags, jewelry, decorative objects, tableware, beautiful candles, plush toys, wooden toys, scarves and stoles, fabrics, trees of life, chocolates, dried fruit, cereals from elsewhere, teas and coffees… our producers work in an environmentally-friendly way, and all their products are organic.

« It’s the lives of craftsmen and farmers working in cooperatives in Africa, South America and Asia that we are defending by including fair trade products in our purchases. This organization enables them to remain in their villages, in their countries, to make a living from their work, to preserve their languages and cultures, and to raise their children there. It’s the chance of a decent life for thousands of families around the world. »

« Other trade, other world »: this is the motto that sums up Artisans du Monde?s action, indicating that a different, fairer, more equitable form of trade must develop between rich and poor countries.

Saturday November 25 and Sunday November 26 – 10am to 6:30pm

Los miembros de la asociación Artisans du Monde se complacen en invitarle a su exposición y venta anual. Gracias al espacio que ofrece La Forge, la asociación puede ofrecer al público más artículos y más variados de los que suelen estar disponibles en la tienda de la rue Gambetta.

Bolsos de cuero, joyas, artículos de decoración, vajillas, bonitas velas, peluches, juguetes de madera, bufandas y estolas, telas, árboles de la vida, chocolates, frutos secos, cereales de otros lugares, tés y cafés… los productores trabajan respetando el medio ambiente y sus productos son ecológicos.

« Defendemos la vida de los artesanos y agricultores que trabajan en cooperativas de África, Sudamérica y Asia al incluir productos de comercio justo en nuestras compras. Esta organización les permite permanecer en sus pueblos, en sus países, vivir de su trabajo, conservar sus lenguas y culturas, y educar allí a sus hijos. Es la oportunidad de una vida digna para miles de familias en todo el mundo

« Otro comercio, otro mundo »: este es el lema que resume el trabajo de Artisans du Monde, indicando que debe desarrollarse otro tipo de comercio, más justo y equitativo, entre países ricos y pobres.

Sábado 25 y domingo 26 de noviembre – de 10.00 a 18.30 horas

Die Mitglieder des Vereins Artisans du monde sind stolz darauf, Sie zu ihrer jährlichen Verkaufsausstellung einzuladen. Dank des von La Forge zur Verfügung gestellten Raums kann der Verein dem Publikum mehr und vielfältigere Artikel anbieten als die, die normalerweise im Laden in der Rue Gambetta erhältlich sind.

Ledertaschen, Schmuck, Dekorationsartikel, Geschirr, schöne Kerzen, Plüschtiere, Holzspielzeug, Schals und Stolen, Stoffe, Lebensbäume, Schokolade, Trockenfrüchte, Müsli aus anderen Ländern, Tee und Kaffee… die Produzenten arbeiten umweltfreundlich und ihre Produkte sind biologisch.

« Wir verteidigen das Leben von Handwerkern und Landwirten, die in Afrika, Südamerika und Asien in Kooperativen zusammengeschlossen sind, indem wir in unseren Einkäufen einen Platz für Produkte aus fairem Handel einräumen. Diese Organisation ermöglicht es ihnen, in ihren Dörfern und Ländern zu bleiben, dort von ihrer Arbeit zu leben, ihre Sprachen und Kulturen zu bewahren und ihre Kinder dort großzuziehen. Das ist die Chance auf ein menschenwürdiges Leben für Tausende von Familien auf der ganzen Welt. »

« Anderer Handel, andere Welt »: Dieses Motto fasst die Arbeit von Artisans du Monde zusammen und weist darauf hin, dass sich ein anderer, gerechterer und ausgewogenerer Handel zwischen reichen und armen Ländern entwickeln muss.

Samstag, 25. und Sonntag, 26. November – 10 bis 18.30 Uhr

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie