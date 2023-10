Bal de l’horreur – 3ème édition La Forge Harfleur, 1 novembre 2023, Harfleur.

Harfleur,Seine-Maritime

La Forge organise un bal public familial le mercredi 1er novembre de 15h à 17h qui sera animé par l’association Ô Petit Pestacle et Clara.

Buvette et petite restauration au profit de l’association Ô Petit Pestacle.

Déco conçue par Bonheur & Caux.

La Forge – Gratuit – Sur inscription jusqu’au 28/10 ..

2023-11-01 15:00:00 fin : 2023-11-01 17:00:00. .

La Forge Rue Frédéric Chopin

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



La Forge is organizing a family public dance on Wednesday November 1 from 3pm to 5pm, hosted by the Ô Petit Pestacle association and Clara.

Refreshments and snacks in aid of Ô Petit Pestacle.

Decor designed by Bonheur & Caux.

La Forge – Free – Registration by 28/10 .

La Forge organiza un baile público familiar el miércoles 1 de noviembre, de 15.00 a 17.00 horas, a cargo de Ô Petit Pestacle y Clara.

Refrescos y tentempiés a beneficio de Ô Petit Pestacle.

Decoración diseñada por Bonheur & Caux.

La Forge – Gratuito – Inscripción obligatoria antes del 28/10 .

La Forge organisiert am Mittwoch, den 1. November von 15:00 bis 17:00 Uhr einen öffentlichen Familienball, der von der Vereinigung Ô Petit Pestacle und Clara moderiert wird.

Getränke und kleine Snacks zugunsten des Vereins Ô Petit Pestacle.

Dekoration entworfen von Bonheur & Caux.

La Forge – Kostenlos – Mit Anmeldung bis zum 28.10.

