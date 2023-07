Balade » La machine à remonter le temps » à Blois La Forge du Roy Blois, 8 juillet 2023, Blois.

Blois,Loir-et-Cher

Oyez ! Cette balade à Blois vous emmène à la découverte de l’Histoire de Blois contée à l’envers, depuis les années 1880 jusqu’en 834. Une visite atypique sur les traces de nos personnages illustres du XIXe siècle au IXe siècle. Venez revivre avec nous 1.000 ans d’histoire de notre royale cité !.

Samedi 2023-07-08 10:00:00 fin : 2023-07-08 11:30:00. 12 EUR.

La Forge du Roy

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Oyez ! This walk in Blois takes you to discover the History of Blois told in reverse, from the 1880s to 834. An atypical visit on the tracks of our illustrious characters from the 19th century to the 9th century. Come and relive with us 1,000 years of history of our royal city!

¡Oyez! Este paseo por Blois le llevará a descubrir la historia de Blois contada al revés, desde 1880 hasta 834. Una visita atípica tras las huellas de nuestros ilustres personajes de los siglos XIX al IX. Venga a revivir con nosotros 1.000 años de historia de nuestra ciudad real

Oyez! Dieser Spaziergang durch Blois führt Sie auf eine Entdeckungsreise durch die rückwärts erzählte Geschichte von Blois, von den 1880er Jahren bis zum Jahr 834. Ein atypischer Rundgang auf den Spuren unserer berühmten Persönlichkeiten vom 19. bis zum 9. Jahrhundert. Erleben Sie mit uns 1.000 Jahre Geschichte unserer königlichen Stadt!

Mise à jour le 2023-06-19 par ADT41