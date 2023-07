A la Cour de Blois – balade contée en costumes La Forge du Roy Blois Blois, 16 septembre 2023, Blois.

Je vous emmène en balade en Histoire(s) sur les lieux emblématiques où vécurent nos souverains blésois de la Cour de Blois : départ de la Forge du Roy, autour du Château Royal, en les royaux jardins d’Anne de Bretagne, Bastion du Roy, douves du Château et Quartier des Arts sous la Tour du Foix.

Une autre » vraie » balade en histoires au fil des anecdotes et petits secrets de la vie quotieienne de Louis XII et Anne de Bretagne, François 1et et Claude de France…

Mais PAS QUE…

Toutes ces petites histoires de derrière les courtines, du fond des cuisines et autres mystères de la vie à la Cour de France.

Venez vivre une rencontre conviviale avec Olivier, notre herboriste blésois qui saura vous conter bienfaits et miracles de la pharmacopée médiévale…

