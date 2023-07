La machine à remonter le temps La Forge du Roy Blois Blois, 16 septembre 2023, Blois.

La machine à remonter le temps 16 et 17 septembre La Forge du Roy Blois Sur inscription en billetterie ou sur place par CB / Sumup

Venez découvrir, au fil de l’histoire de Blois contée à l’envers grâce à la machine à remonter le temps, le destin et le parcours de tous nos illustres personnages blésois, royaux, industriels, commerçants et autres personnalités locales.

Une » vraie » histoire en balade qui vous fera plonger dans d’autres temps et découvrir les vérités et contre-vérités de nos lieux emblématiques les plus connus…

La Forge du Roy Blois 21 Place du Château 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 87 10 21 55 https://www.blois-experiences-visites.webnode.fr http://www.billetweb.fr/la-machine-a-remonter-le-temps Balade contée en costumes au fil de l’Histoire de Blois Parkings du Château, parking Valin de la Vaissière, bus centre ville arrêt Château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

