Séjour théâtre « Arsène et Sherlock s’emmêlent » La forge de Bourzolles Souillac, 7 août 2023, Souillac.

Séjour théâtre « Arsène et Sherlock s’emmêlent » 7 – 19 août La forge de Bourzolles Les tarifs dépendent des quotients familiaux de la CAF : TARIF A (QF inférieur à 430) : 250 euros / TARIF B (QF compris entre 431 et 850) : 350 euros / TARIF C (QF compris entre 851 et 1600) : 450 euros / TARIF D (QF supérieur à 1600) : 550 euros

Ce séjour de vacances avec hébergement, organisé par l’association « Les imagités », a lieu du lundi 7 au samedi 19 août sur le site de la forge de Bourzolles (lieu patrimonial géré et aménagé par l’association « La forge au fil de l’eau »). L’hébergement est effectué en campement, au sein de tentes et de tipis collectifs.

Le projet de ce séjour réside dans la création d’une pièce de théâtre, suivie d’une tournée de 4 représentations dans des communes du nord du Lot. Comme lors de chaque séjour organisé par l’association, la pièce de théâtre créée est une adaptation d’une oeuvre de la culture populaire (« Les Loups-Garous de Thiercelieux » en 2020, « Le Hobbit » en 2021) : cette année, il s’agira d’une reprise théâtrale des oeuvres de Maurice Leblanc et Arthur Conan Dolyle, les créateurs respectifs des personnages d’Arsène Lupin et de Sherlock Holmes.

L’originalité de ces séjours théâtraux résident dans leur approche singulière du théâtre et de tous les arts associés (chanson, danse, cirque…). Cette approche, qui suit la tradition des arts de rue, mais également celle du théâtre itinérant et de son exploration des territoires (urbains comme ruraux), met l’accent sur trois piliers créatifs : le vécu collectif de la troupe, le lien direct établi avec le public, et la faculté d’improvisation (entendue, au-delà de la dimension technique, comme une certaine attitude d’ouverture aux événements, mêlant joie et adaptation).

Ces séjours prennent ainsi vie autour autour de deux temps forts : la résidence créative et la tournée (respectivement 9 jours et 4 jours pour les 12-17 ans).

– La résidence créative : la pièce est créée du lundi 7 au mardi 15 août, à partir des improvisations des jeunes. Si la première journée est un temps de présentation, de découverte de l’univers, d’appropriation et de choix des personnages, les jours suivants sont consacrés à la création de la pièce à proprement parler : deux séances quotidiennes encadrées par les animateurs (une le matin, une l’après-midi) donnent aux jeunes le temps de créer une à une les scènes et d’apprendr les chansons, pour ensuite les répéter, les filer et les peaufiner jusqu’à la grande première.

– La tournée : la petite troupe part alors en tournée aux quatre coins du Lot pour présenter sa création au public, dans un esprit de théâtre de rue, à la Molière… Quatre représentations sont ainsi données, une chaque soir du mercredi 16 au samedi 19 août : le mercredi 16 à la forge de Bourzolles (lieu du séjour), le jeudi 17 au jardin public de Saint-Céré, le vendredi 18 devant le château d’Assier et le samedi 19 dans les ruines de l’Hpositalet à Rocamadour. Une communication par tracts et par affiches est effectuée en amont de la pièce : les mineurs eux-mêmes sont intégrés à ce processus, au travers d’une petite parade en ville, théâtrale, chantée et costumée, précédant chaque représentation. A chaque fois, de 50 à 250 personnes se déplacent pour découvrir la création de la petite troupe.

Dans l’optique d’une pièce harmonisant les différentes formes d’expression, le chant et la danse auront également la part belle. Les membres de l’équipe pédagogique (1 directeur, 1 animateur et 2 animatrices) sont tous les 4 initiés aux arts du spectacle de rue : en plus du théâtre, socle commun de formation, le directeur du séjour est chanteur et guitariste professionnel, un animateur est chanteur et game designer professionnel, et une animatrice est étudiante en école de théâtre. Les deux animatrices, ainsi qu’un bénévole aidant au projet, sont d’anciennes participantes, en tant que mineures, à des séjours théâtre passés : de par leur âge et leur expérience singulière, elles apporteront leurs conseils et leur touche personnelle au vécu et à la création. Les deux bénévoles s’occupant de la cuisine pourront également faire profiter de leur expérience dans le milieu événementiel en apportant leur regard sur la pièce.

Pendant deux semaines, le groupe vit en autonomie au quotidien, créant, jouant, apprenant, organisant la vie quotidienne, dans un esprit mêlant joie, jeu et application. Le cadre de vie est idyllique : la forge de Bourzolles est un site historique réaménagé, comprenant de larges espaces verts et fleuris, et accueillant de nombreuses manifestations culturelles à l’année.

Au-delà des temps de création théâtrale, les arts plastiques (dessins, assemblages 3D, contructions de petits décors scéniques…) et les jeux de société auront la part belle au cours du séjour, à la fois lors des temps libres et lors des temps consacrés au renforcement des aptitudes scolaires. Du matériel créatif et une ludothèque ambulante d’une centaine de jeux, pour tous les goûts et de toutes les couleurs, sera à disposition !

La forge de Bourzolles La Forge, Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100064747968498 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0688172232 »}, {« type »: « email », « value »: « lesimagites46@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T09:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:00:00+02:00

2023-08-19T09:00:00+02:00 – 2023-08-19T23:00:00+02:00

théâtre chanson

Charlotte Boccara