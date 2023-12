PIEDRA LUNA La Forge d’Adrien Sillars, 24 février 2024 19:30, Sillars.

PIEDRA LUNA Samedi 24 février 2024, 20h30 La Forge d’Adrien Participation libre

Piedra Luna (Pierre de lune) tient ses influences musicales et poétiques d’artistes francophones et hispanophones.

Le quatuor écrit et harmonise des textes bilingues aux couleurs latines guidés par l’image onirique de la lune.

Les voix de Nolwenn Ganavat, Camille Moulène, Noé Gaillard et Nicolas Gallardo qui semblent provenir des montagnes nous dessinent de douces rêveries pendant que les violons, le charango et les percussions invitent à la danse.

La Forge d'Adrien 1 rue des forges 86320 SILLARS Sillars 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2024-02-24T20:30:00+01:00 – 2024-02-24T22:00:00+01:00