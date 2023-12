WILL PRESQUE ETOILE La Forge d’Adrien Sillars Catégories d’Évènement: Sillars

Vienne WILL PRESQUE ETOILE La Forge d’Adrien Sillars, 27 janvier 2024 19:30, Sillars. WILL PRESQUE ETOILE Samedi 27 janvier 2024, 20h30 La Forge d’Adrien Chapeau Il est enfin là !! Mon tout premier seul en scène, en un peu plus d’une heure nous reviendrons sur ma famille, mes amis, mes expériences professionnelles … et vous serez enfin tout sur la danse classique.

Hâte de vous retrouvez pour ce spectacle à Sillars. La Forge d’Adrien 1 rue des forges 86320 SILLARS Sillars 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « laforgedadrien@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Heure : 19:30
Catégories d'Évènement: Sillars, Vienne
Code postal 86320
Lieu La Forge d'Adrien
Adresse 1 rue des forges 86320 SILLARS
Ville Sillars
Departement Vienne

