CONCERT La Forge d’Adrien Sillars, 2 septembre 2023, Sillars.

CONCERT Samedi 2 septembre, 20h30 La Forge d’Adrien Participation libre

A l’image de son animal-emblème, la musique de Cantus Corvi survole les époques et le vaste monde, ravivant les témoignages d’un passé oublié. Occitanie, Afrique du nord, Galice, Grèce, les yeux du corbeau brillent des milles couleurs de la méditerranée médiévale. Ses oreilles résonnent de mélodies celtes d’Irlande et de Bretagne, du fracas des canons sur l’atlantique et du chant des marins les soirs de ripaille. Dans sa voix s’entremêlent prières et passion, poésie et promesses de vengeance.

La Forge d’Adrien 1 rue des forges 86320 SILLARS Sillars 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « laforgedadrien@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T20:30:00+02:00 – 2023-09-02T23:00:00+02:00

Sylvia Vasseur