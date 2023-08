La route des canons – rando et conférence la Forge Cubjac-Auvézère-Val d’Ans, 26 août 2023, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans.

Cubjac-Auvézère-Val d’Ans,Dordogne

Randonnée sur le parcours Terra aventura « une offre canon ! »

A 13h repas – sur réservation avant le 25/08.

A 15h conférence de Patrick Villiers, vice-président histoire de la Route des Canons « Les canons de la marine de 1692 à l’arrivée de Jean Maritz à la Forge d’Ans en 1755 »..

la Forge

Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Terra aventura hike « a great offer!

At 1pm lunch – booking required before 25/08.

At 3pm lecture by Patrick Villiers, vice-president of the Route des Canons « Les canons de la marine de 1692 à l’arrivée de Jean Maritz à la Forge d’Ans en 1755 ».

Paseo Terra aventura « ¡una gran oferta!

A las 13h, almuerzo – reserva obligatoria antes del 25/08.

A las 15h conferencia de Patrick Villiers, vicepresidente de la Route des Canons « Les canons de la marine de 1692 à l’arrivée de Jean Maritz à la Forge d’Ans en 1755 ».

Wanderung auf dem Terra aventura-Parcours « ein heißes Angebot! »

Um 13 Uhr Essen – mit Reservierung vor dem 25.08.

Um 15 Uhr Vortrag von Patrick Villiers, Vizepräsident Geschichte der Route des Canons « Les canons de la marine de 1692 à l’arrivée de Jean Maritz à la Forge d’Ans en 1755 » (Die Kanonen der Marine von 1692 bis zur Ankunft von Jean Maritz in der Schmiede von Ans 1755).

